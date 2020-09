Clermont-Ferrand : disparition inquiétante d'une femme de 65 ans depuis ce samedi matin

Une femme de 65 ans, originaire de Clermont-Ferrand, n'a plus donné signe de vie depuis ce samedi matin. Elle a quitté son domicile conjugal, en laissant chez elle son téléphone portable. La disparue est partie au volant de sa voiture, une Fiat 500. Selon son mari, elle souffre de dépression, elle lui aurait fait part d'intentions suicidaires.

La sexagénaire, aux cheveux courts et poivre et sel, mesure environ 1m65, et présente une corpulence assez forte. Elle porte une paire de baskets blanches et un sac à main en cuir marron.

Affectionnant particulièrement le Parc des volcans d'Auvergne, elle pourrait avoir rejoint des départs de promenade. Notamment autour des lacs d'Aydat et de la Cassière, du puy Chaumont, des cheires de Volvic ou encore du Col de Ceyssat (en direction de Montmeyre).

Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la police de Clermont-Ferrand au 04 63 05 22 22.