Clermont-Ferrand : il détourne plus de 40.000 euros de prestations sociales avec de faux papiers

Un homme de 44 ans a été interpellé ce 30 mars dans les locaux de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand. Il était convoqué pour présenter des papiers d'identité dans le cadre d'une demande de carte vitale. Ce sont les photocopies de sa carte d'identité italienne qui ont mis la puce à l'oreille aux agents de la CPAM. Des papiers qui se sont révélés faux après étude des services de la police aux frontières.

10% du montant détourné a été récupéré

Mais ils auront quand même permis à ce père de deux enfants, et dont la femme a été mise hors de cause, de détourner plusieurs prestations sociales de l'Assurance maladie, de la CAF et de Pôle emploi pour un montant estimé à 40.600 euros. Une saisie sur compte a permis de récupérer environ 4.000 euros. L'homme sera convoqué en janvier prochain devant un officier de police judiciaire. En attendant il fait l'objet d'une assignation à résidence doublée d'une obligation de quitter le territoire.