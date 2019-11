Clermont-Ferrand : ils tentent de cambrioler un local des Restos du Coeur

Clermont-Ferrand, France

Les faits se sont déroulés ce samedi dans la nuit. Les deux hommes s'engagent rue Gaspard-Monge, et s'arrêtent devant le local des Restos du Coeur. Après avoir fracturé la porte d'entrée et une vitre, le commando pénètre à l'intérieur. Ils ouvrent les frigos et les congélateurs de l'association, et commencent à remplir plusieurs sacs de produits surgelés. Ils prennent également quelques bières.

Un voisin, alerté par le bruit, appelle alors la police de Clermont-Ferrand. Les autorités se rendent dans le quartier Saint-Jacques et interpellent, vers 4 heures du matin, les deux hommes. Ils sont placés en garde à vue. Lors de leur audition, ils reconnaissent les faits. Sans casier judiciaire, le tandem sera convoqué devant le tribunal correctionnel en juillet prochain.

Les deux hommes sont âgés de 28 et 44 ans. L'un est domicilié à Clermont-Ferrand et placé sous curatelle, l'autre est sans domicile fixe. Ils n'ont pas expliqué leur geste pendant leur garde-à-vue. Est-ce "l'appât du gain" ou la misère sociale qui a fait basculer ces deux hommes et leur a fait commettre un tel acte ? Le parquet, qui confirme ces informations, les a mis en examen pour "tentative de vol en réunion et effraction". Ils seront jugés en juillet 2020.

Le préjudice pour les Restos du Coeur n'est cependant pas important puisqu'il n'y a eu aucun vol de commis.