Clermont-Ferrand : le magasin Rouchy ravagé par les flammes dans la zone du Brézet

Le feu aurait pris mardi après-midi à l'arrière de l'entrepôt avant de se propager rapidement au magasin spécialisé dans l'aménagement de la maison.

Les salariés de Rouchy ont été surpris par une épaisse fumée noire. Plusieurs d'entre eux ont essayé en vain d'éteindre le sinistre avec des extincteurs. Mais les flammes se sont vite propagées et ils ont dû se résoudre à évacuer le magasin. Une personne a été légèrement incommodée par les fumées.L'incendie a nécessité l'intervention immédiate d'une trentaine de sapeurs-pompiers, qui ont reçu du renfort. Pour faciliter leur intervention, la rue Louis Blériot a été totalement fermée à la circulation. Et tous les commerces et entreprises voisines ont été évacuées par mesure de précaution. La grande échelle a été déployée pour atteindre le foyer. Une enquête a été confiée aux policiers de la sûreté départementale qui devront déterminer l'origine du sinistre.

Crées en 1972, les établissements Rouchy sont spécialisés dans le carrelage, le chauffage, la climatisation et la salle de bain. Le groupe, dont le siège social est basé à Issoire, compte huit agences et 200 salariés répartis dans toute la région Auvergne et l'Aveyron. Le magasin du Brézet emploie à lui seul une cinquantainede personnes, désormais au chômage technique.