Clermont-Ferrand : la mère du nouveau-né retrouvé mort dans une poubelle interpellée et mise en examen

Une étudiante gabonaise de 19 ans a été interpellée lundi sur le campus des Cézeaux. Elle aurait accouchée seule dans son appartement de l'avenue Albert-et-Elisabeth à proximité de la gare de Clermont-Ferrand. Elle devait être mise ex examen pour "privation de soins ayant entraîné la mort.

Clermont-Ferrand, France

L'enquête de voisinage menée par les policiers clermontois de la sûreté départementale a rapidement porté ses fruits. Des investigations qui ont permis de remonter jusqu'à la mère du nouveau-né retrouvé mort par un SDF dans une poubelle sur l'avenue Albert-et-Elisabeth, à proximité de la gare SNCF de Clermont-Ferrand, comme le révélait le journal La Montagne.

La jeune femme vivait seule

Une étudiante gabonaise, âgée de 19 ans, a été interpellée ce lundi sur le campus des Cézeaux et aussitôt placée en garde à vue. La perquisition de son appartement situé sur cette même avenue Albert-et-Elisabeth, a permis aux enquêteurs de découvrir notamment des traces de sang. Les résultats de l'autopsie pratiquée dans la foulée de la découverte du corps, ont révélé que l'enfant est né prématuré de sept mois.

Un énigmatique aller-retour à Paris

Joint ce mardi soir par France Bleu Pays d'Auvergne, le procureur de la République de Clermont-Ferrand, Eric Maillaud, indique que "la jeune femme a accouché seule à son domicile. Elle affirme avoir couper elle-même le cordon et le bébé pleurait à sa naissance. SelonEric Maillaud, la maman affirme avoir fait un aller-retour "rapide" à Paris après son accouchement. Elle se serait "débarrassée" du corps à son retour à Clermont-Ferrand. Le cadavre aurait séjourné pendant deux à trois jours dans la poubelle. Le procureur clermontois qualifie cette affaire"de drame de la solitude".

La jeune femme a été déférée ce mardi en début de soirée au parquet de Clermont-Ferrand et présentée à un juge d'instruction. Elle a été mise ex examen pour "privation de soins ayant entraîné la mort et recel de cadavre". L'étudiante gabonaise a été placée sous contrôle judiciaire.