Clermont-Ferrand : jugé pour avoir arraché et avalé le doigt de son beau-père

Une bagarre aurait dégénéré lundi 26 août au soir, en plein centre de Clermont-Ferrand, entre un homme et des membres de sa belle-famille. Il aurait mutilé au doigt son beau-père et blessé à l'épaule son beau-frère. L'homme comparaît ce vendredi devant le tribunal correctionnel.

Clermont-Ferrand, France

Un homme d'une trentaine d'années aurait mutilé le père de son ex-compagne à la suite d'une violente dispute, lundi soir, quartier de Montferrand. Durant la bagarre il lui aurait mordu, sectionné, puis avalé la phalange d'un doigt. Il aurait également blessé son beau-frère à l'épaule durant l'altercation.

Tensions familiales

Tout est parti d'une querelle de famille, entre le trentenaire, en instance de divorce, et les proches de son ex-compagne. La séparation serait visiblement très conflictuelle, et les relations entre le mari et sa belle-famille particulièrement tendues.

Lundi soir, aux alentours de 22h, devant le bureau de poste du quartier Montferrand, une dispute éclate entre l'homme, originaire du Puy de Dôme, et plusieurs proches de son ex-conjointe. La querelle tourne très vite à la bagarre, le trentenaire s'en prend violemment à son beau-frère, et le blesse à l'épaule. Son beau-père aurait tenté de s'interposer à ce moment-là, mais son gendre lui aurait mordu le doigt, l'aurait arraché puis avalé, d'après les déclarations de la victime.

Agresseur ou victime ?

Au lendemain de la violente altercation, le mari se rend au commissariat central afin de porter plainte pour violences. Peu de temps après, son beau-père se présente à la police à son tour, et incrimine son gendre comme le responsable de la mutilation qu'il a subie au doigt. L'homme passe alors du statut de victime à celui d'agresseur présumé, et est immédiatement interpellé.

Placé en garde à vue, il a été présenté jeudi à un juge des libertés, qui a décidé de sa comparution immédiate. Il sera auditionné vendredi après-midi devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour s'expliquer sur les faits. De leur côté, le beau-frère et le beau-père de l'agresseur présumé se sont vus attribuer respectivement 21 et 30 jours d'ITT pour leurs blessures.