Clermont-Ferrand : jusqu'à 6 ans de prison pour les trafiquants d'armes et de drogues

Le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a rendu son jugement ce mercredi 11 octobre dans l'affaire qui portait sur un trafic d'armes et de stupéfiants.

Trois prévenus étaient passés à la barre pendant l'audience qui s'était tenue le 20 septembre dernier. Un homme de 30 ans, un autre de 49 ans et enfin un troisième âgé de 51 ans.

6 ans de prison pour le principal prévenu

Celui que l'on a appelé "la tête pensante" du trafic a eu la plus lourde peine. Il a écopé de 6 ans de prison ferme avec 30.000 euros d'amende. Tous ses biens ont été confisqués, à l'exception d'une maison. Il est également interdit de séjour dans le Puy-de-Dôme pendant deux ans. En revanche, il a été relaxé pour blanchiment d'argent.

Le deuxième prévenu ne pourra plus, lui aussi, séjourner dans le département. Le tribunal le condamne à trois ans de prison avec 18 mois de sursis. Il devra régler une amende de 20.000 euros. Enfin, le troisième homme doit payer une amende de 100 euros par jour pendant 200 jours.

Une affaire qui remonte à fin 2014

A cette époque, les enquêteurs de la sûreté départementale démantèlent un trafic d'armes et de stupéfiants basé dans la capitale auvergnate et qui aura des répercussions jusqu'au Sud de la France. Les perquisitions avaient permis de découvrir plus d'un kilo de cocaïne et de nombreuses armes, de type fusil mitrailleur.