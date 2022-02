Clermont-Ferrand : l'enseigne Carrefour jugée responsable du suicide d'une de ses salariées

L'affaire remonte au mois d'avril 2017. Viviane Monier, alors hôtesse d'accueil, mettait fin à ses jours en laissant une lettre où elle disait sa souffrance au travail et désignait nommément son supérieur. Ce supérieur hiérarchique responsable des caisses de l'hypermarché de Thiers (Puy-de-Dôme) a lui écopé de quatre mois de prison avec sursis et 1000 euros d'amende, deux de moins que les réquisitions, pour homicide involontaire et harcèlement. Il échappe toutefois à la demande d'interdiction d'exercer son métier pendant deux ans ce que regrettent plusieurs salariées et ex-collègues de la victime venues assister au délibéré.

Pour elles, ce manager qui depuis les faits a été muté dans un autre hypermarché du groupe Carrefour en dehors de la région, risque de reproduire le même type de comportement envers ses subordonnés. Ces salariés qui préfèrent garder l'anonymat expliquent que, depuis ce drame, rien n'a vraiment changé au magasin Carrefour de Thiers :" Il n'y a peut-être pas de harcèlement mais il faut toujours faire plus et il y a de moins en moins de personnel, Viviane s'est suicidée alors qu'elle n'était pourtant pas fragile et était une employée modèle alors parfois nous aussi on a peur de craquer."

Une amende de 50.000 euros

50.000€ c'est pas cher payé pour la vie d'une salariée

Lors de l'audience, le procureur avait requis 100.000 euros d'amende à l'encontre de la société Carrefour qui écope de la moitié de cette amende soit 50.000 euros. Le groupe Carrefour est condamné pour homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail mais a en revanche été relaxé des faits de harcèlement moral. Même si il y a condamnation, c'est un jugement plutôt décevant pour maitre Clémence Marcellot avocate de la famille de Viviane Monier. "50.000 euros c'est pas cher payé pour la vie d'une salariée qui a travaillé pendant 27 ans chez Carrefour" juge-t-elle. "Autant pour le français moyen c'est une somme très importante autant c'est une peccadille dérisoire pour un groupe de cette importance. Les petits délinquants pour trois barrettes de shit vendues vont prendre plusieurs mois de prison ferme et en parallèle les grands patrons, les délinquants en col blanc, s'en tirent avec une simple amende, je trouve qu'il y a quand même une justice de classe."

Le directeur du magasin Carrefour de Thiers de l'époque a été relaxé. Les frères et sœurs de la victime recevront 10.000 euros chacun pour le préjudice, une salariée partie civile sera indemnisée à hauteur de 1.000 euros ainsi que la CGT à hauteur de 1.000 euros. La société Carrefour et le supérieur hiérarchique de Viviane Monier ont dix jours pour pour interjeter appel de ce jugement.