Clermont-Ferrand : L'homme qui accompagnait l'ado fugueur aurait tenté de l'agresser sexuellement

Le jeune garçon qui a fugué samedi dernier de Grigny, près de Lyon, aurait été agressé sexuellement. L'homme lui a posé la main sur la cuisse, ce qui est considéré comme une agression sexuelle par la loi.

Le jeune M'Madi a été retrouvé ce mercredi 6 septembre à Clermont-Ferrand. Il avait fugué de chez sa mère, samedi 2 septembre, depuis Grigny, près de Lyon. Le jeune garçon a été reconnu ce mercredi par sa tante à un arrêt de tram, place Delille. Elle le voit en compagnie d'un homme qu'elle ne connait pas.

L'adolescent a dormi au moins une nuit chez lui

Pendant l'audition, le garçon de 12 ans raconte son périple, le voyage en train entre Grigny et Clermont-Ferrand, son arrivée à la gare, la rencontre avec cet homme d'une cinquantaine d'année. Il l'héberge chez lui, au moins une nuit. C'est à ce moment là que l'homme lui a mis la main sur la cuisse, le garçon dit non et l'homme arrête son geste. Un geste qui est considéré comme une agression sexuelle par la justice.

Une expertise psychiatrique demandée

Le procureur a demandé une expertise psychiatrique de cet homme car il n'a pas l'air d'avoir conscience de la gravité de son geste et il pourrait être déficient mental. Cet homme n'a pas d’antécédents sur son casier. Il était ce mercredi soir toujours en garde à vue au commissariat de Clermont-Ferrand. Ce Clermontois pourrait être poursuivi pour agression sexuelle et soustraction d'enfant car il aurait du ramener l'enfant aux autorités vu son jeune âge.

M'Madi a quant à lui retrouvé sa mère ce mercredi après-midi. Il est rentré à Grigny dans le département du Rhône.