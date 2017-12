Clermont-Ferrand, France

La Maison de la Justice et du Droit (MJD) a ouvert ses portes début septembre. Trois après-midi par semaine. Implantée dans le quartier dit sensible de Saint Jacques, elle participe à la justice de proximité en "favorisant l'accès au droit des personnes en difficultés, en contribuant à l'apaisement de conflits dans ce quartier "ZSP" et en développant aussi des réponses pénales alternatives" explique Jean-Claude Pierru le président du tribunal de grande instance de Clermont.

L'accueil de la MJD © Radio France - Olivier Vidal

Fin octobre plus de 120 personnes s'étaient rendues sur site pour les permanences de la MJD. Un tiers pour des consultations gratuites d'avocats et plus de la moitié pour des rendez-vous avec les délégués du procureur de la République.

Dans cette MJD, on retrouve aussi la présence d'associations d'aide aux victimes, des agents de la protection judiciaire de la jeunesse ou encore des huissiers pouvant donner des conseils précieux.

Le greffier Xavier Chaabane assure les permanences © Radio France - Olivier Vidal

Après trois mois de mise en service, les responsables de cet établissement judiciaire sont satisfaits de la montée en puissance du dispositif, si bien qu'il est envisagé que la MJD ouvre ses portes cinq après-midi par semaine dès le mois de mars.

La Maison de la Justice et du Droit devrait être inaugurée par la ministre de la Justice Nicole Belloubet en février prochain.