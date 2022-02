Clermont-Ferrand : le schéma cyclable de la métropole change de braquet

On est encore loin des 365 km de voies cyclables prévus à l'horizon 2028, mais la Métropole clermontoise a décidé d'accélérer cette année le schéma cyclable voté en 2018. Cette année, 23 km de voies vélo devraient ainsi être mises en circulation. D'autres circuits provisoires comme ceux balisés par des plots de plastique seront expérimentés.

piste cyclable temporaire covid coronavirus confinement déconfinement vélo vélos cycliste cyclisme ligne jaune © Radio France - Adèle Bossard

Pour Didier, de Vélo-cité 63, le circuit actuel manque de cohérence. "Les pistes ne sont pas connectées. Il y a des petits bouts de pistes, par exemple pour aller à Beaumont on se retrouve près du CHU à prendre des voies assez dangereuses." Son association est satisfaite de l'accélération du schéma par la Métropole. "Les voies transitoires prévues entre Coubertin et le stade Marcombes et celles de l'avenue d'Italie sont les bienvenues."

En plus des circuits prévus par la Métropole, les maires peuvent également décider d'aménager des voies suplémentaires. C'est aux maires aussi de décider de conserver les pistes provisoires, les fameuses corona-pistes, nées pendant le premier confinement, comme à Cébazat, Flavien Neuvy, le maire va pérenniser celle de l'avenue de la République. Le schéma cyclable de la Métropole clermontoise c'est 31 millions € investis sur 10 ans.