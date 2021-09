Clermont-Ferrand : la police se montre dans les transports en commun

C'est une opération de communication.

"Il s'agit de rassurer les personnels de la T2C et les usagers que les forces de l'ordre sont bien présentes sur le tramway". Philippe Chopin, le préfet du Puy-de-Dôme ne s'en cache pas. Tout comme le procureur Eric Maillaud, le patron départemental de la police nationale Arnaud Bavois et enfin le maire de Clermont-Ferrand Olivier Bianchi.

"C'est une présence symbolique, mais pour souligner aussi notre travail partenarial. Les transports publics sont aussi les lieux d'incivilités et d'agression et cela pèse sur le quotidien" constate Olivier Bianchi.

La police présente dans les transports en commun

Ce jeudi donc sur une partie du réseau, des policiers nationaux et municipaux ont assisté les personnels de la T2C qui procédaient à des contrôles. Une opération de "visibilité" auprès des usagers réguliers du tram.

"C'est important de montrer que les forces de l'ordre font leur travail de sécurisation au profit de tous y compris dans les transports en commun de l'agglomération" ajoute le procureur de Clermont-Ferrand, Eric Maillaud.