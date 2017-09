Clermont-Ferrand : la rentrée des écoles et des collèges en musique

C'était une proposition de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education Nationale et de Françoise Nyssen, la ministre de la culture faire la rentrée en musique au primaire et au collège, pour accueillir les petits nouveaux le jour J.

Pour leur premier jour de classe, les petits nouveaux de l'école Pierre Mendès France du quartier saint Jacques ont été accueilli par les plus grands en chanson et en musique. Pour l'occasion les maitresses avaient préparé avec les élèves des chants et des petites chorégraphies, le violon de Dominique Daron conseiller pédagogique en musique du Puy de Dôme accompagné de son alter égo Brigitte Dussap ont orchestré ces scénettes musicales, pour le plus grand bonheur des jeunes CP, un peu intimidés de se retrouver dans l'école des grands.

Les jeunes CP de Pierre Mendès France accueillis par le violon de Dominique Daron, conseiller pédagogique de Musique du Puy de Dôme © Radio France - Claudie Hamon

18 classes de REP+ du Puy de Dôme et de l'Allier dédoublées

Classée REP+, l'école Mendès France bénéficie du dispositif dédoublement des CP. Elle gagne ainsi deux classes de 14 élèves. Un effectif idéal pour renforcer les apprentissages fondamentaux et atteindre ainsi "100% de réussite en CP".

Le groupe scolaire Pierre Mendès France, ancienne école Michelin accueille cette année 229 élémentaires, c'est 14 élèves de plus que l'an dernier.