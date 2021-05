Clermont-Ferrand : la reprise s'annonce compliquée pour la Comédie

19 mai. C'est la date retenue par Emmanuel Macron pour la réouverture des lieux de culture. Mais entre manque de précisions gouvernementales et occupation des lieux, du côté du théâtre de la Comédie, à Clermont-Ferrand, cette reprise s'annonce complexe.

"C'est encore le grand flou", souffle Jean-Marc Grangier. Deux semaines avant la réouverture des lieux de culture, le directeur de la Comédie de Clermont-Ferrand manque de perspectives.

Un spectacle de danse de "La Horde" - compagnie qui dirige le Ballet National de Marseille - est bien programmé dès le 19 mai dans son théâtre. Pourtant, tout le reste n'est encore que supposition.

Clarifications gouvernementales

En interne, "tout est prêt", selon Jean-Marc Grangier. Les équipes de la Comédie sont sur le pont et le théâtre prêt à être dépoussiéré. Mais l'ouverture du bal reste suspendue à des "directives claires et précises du gouvernement", explique le directeur.

"Nous avons besoin d'une clarification des protocoles d'accueil", et notamment sur ces deux points : l'installation du public dans la salle, et la possibilité ou non de quitter un théâtre après l'horaire de couvre-feu, à 21h. Des informations qui devraient arriver ces prochains jours.

La Comédie, présidée par Jean-Marc Grangier, est occupée depuis la mi mars 2021. © Radio France - © Romane Brisard

Occupation de la Comédie

Mais le bon déroulement de la réouverture de la Comédie reste également suspendue au bon vouloir de ses occupants, les membres du collectif Culture en Danger 63.

Installés sur place depuis la mi-mars, ils n'entendent pas restaurer les lieux le 19 mai prochain si facilement. C'est en tout cas ce que laisse entendre Sébastien Guerrier, représentant de la CGT spectacle Auvergne.

"On estime que seul 1/10 des professionnels du spectacle sont concernés par cette réouverture. On attend des mesures sociales du gouvernement pour les accompagner : sans ça, on maintiendra la pression le temps qu'il faudra", explique-t-il.

Les occupants de la Comédie se sont à nouveau réunis ce mercredi 5 mai lors d'une assemblée générale pour organiser la suite de leur mouvement. © Radio France - © Romane Brisard

Ce à quoi Jean-Marc Grangier répond : "À mes yeux, il est totalement incompréhensible de prétendre défendre la culture en empêchant un spectacle de se tenir". Une discussion est en cours avec la mairie de Clermont-Ferrand pour relocaliser les occupants à la Maison du Peuple. En attendant, la billetterie de la Comédie doit ouvrir la semaine prochaine.