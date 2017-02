Clermont-Ferrand : la soirée arrosée entre amis a failli virer au drame

L'auteur présumé du coup de couteau, qui a maintenu le scénario accidentel aux enquêteurs lors de sa garde à vue, été mis en examen pour "violences aggravées" ce lundi soir par le parquet de Clermont-Ferrand.

C'est la principale nouvelle dans cette histoire de soirée entre potes qui dégénère. La victime, hospitalisée en urgence absolue dans la nuit de dimanche à lundi au CHU de Clermont-Ferrand, est désormais hors de danger. Son état de santé s'est stabilisé et son pronostic vital n'est plus engagé. Que s'est-il vraiment passé dans cet appartement de la rue de la Condamine dans le quartier La Pradelle ? Il y avait de l'alcool, ça c'est sûr. Pour le reste, on nage encore en plein brouillard dans cette affaire.

La thèse de l'accident n'est pas "évidente"

La future audition de la victime sera décisive, dès que les enquêteurs pourront se rendre à son chevet. En attendant, l'auteur présumé est mis en examen "pour violences aggravées". il a été placé sous contrôle judiciaire. Lui qui a répété lors de sa garde à vue qu'il s'agissait d'un accident entre deux potes qui chamaillaient. La lame du couteau, un Laguiole, s’est tout de même enfoncée de cinq centimètres dans le thorax de la victime, à proximité du cœur. On est donc passé tout près d'un drame...