Dans ce squat appartenant à une société civile immobilière la Préfecture du Puy-de-Dôme a recensé 32 migrants, des hommes seuls dont un mineur qui a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, compétence du département. Les associations de défense rassemblées en collectif citoyen réclament pour ces migrants des hébergements pérennes et refusent catégoriquement la proposition du Préfet de les loger tous ensemble au centre d'hébergement d'urgence Monanges. "Il existe des solutions plus dignes et durables, affirme maître Jean-Louis Borie, du collectif citoyen. Il suffit de rassembler tous les interlocuteurs autour d'une table, les collectivités et le syndicat d'action foncière par exemple."

La Préfecture ne ferme pas la porte

Du côté de la Préfecture, Béatrice Steffan, la secrétaire général regrette ce refus catégorique. "Cela porte préjudice aux migrants eux-même." La secrétaire général rappelle que les logements pérennes sont destinés aux demandeurs d'asile "et pour l'instant nous ne connaissons pas le statut de ces migrants, ce refus retarde d'ailleurs la procédure. Il faut que chacun prenne maintenant ses responsabilités." La Préfecture renouvelle sa proposition de reloger les 31 migrants au centre Monanges. "Pour l'instant ces places sont libres mais nous ne pouvons pas les garder éternellement précise Béatrice Steffan. "

Quoiqu'il en soit, à partir du 3 septembre, le propriétaire pourra demander le concours de la force publique pour évacuer les lieux. "Mais nous ne souhaitons d'évacuation forcée, affirme Béatrice Steffan.

Pour faciliter l'accompagnement et l'intégration des populations immigrées qui ont obtenu le statut de réfugié la Préfecture du Puy-de-Dôme va par ailleurs mettre en place courant septembre un Comité Département d'Accueil et d'Intégration des Réfugiés. Il rassemblera de nombreux acteurs des services de la Préfecture à la CAF, en passant par le rectorat et les bailleurs sociaux.