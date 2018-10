La Cellule antifasciste révolutionnaire d'Auvergne annonce ce mercredi matin avoir vandalisé et pillé le local du mouvement identitaire implanté rue de la Treille à Clermont-Ferrand. C'est la 2ème action du genre menée par la CARA depuis l'inauguration du local en juillet dernier.

Clermont-Ferrand, France

On savait que son implantation allait créer la polémique. Après plusieurs faits de violences et un premier saccage il y a quelques semaines, le local clermontois du Bastion social aurait été de nouveau saccagé et pillé par au moins quatre individus cagoulés. Les faits se seraient déroulés durant la nuit de mardi à mercredi.

Bastion social : le commando antifasciste a agi la nuit dernière © Radio France - Olivier Vidal

La CARA (Cellule antifasciste révolutionnaire d'Auvergne) et l'organisation Jeunes Révolutionnaires revendiquent cette action sur le réseau social Facebook.

Les militants d'extrême gauche ont publié une vidéo de leur action sur le site Youtube.