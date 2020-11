Clermont-Ferrand: pas d'armes mais une police municipale plus "musclée"

Olivier Bianchi n'a pas changé d'avis. Le maire de Clermont prend le temps de l'explication de texte dans ce long communiqué de trois pages pour bien faire comprendre pourquoi il est toujours opposé à ce que les policiers municipaux de la ville soient armés. Il a pu le dire à l'ensemble des policiers municipaux lors d'une réunion à l'Hôtel de ville le 13 novembre dernier. Des policiers qui avaient entamé un mouvement de protestation et limitaient leurs interventions aux urgences.

Il rappelle le fonctionnement de la police municipale et les efforts faits au cours du mandat précédent. Il y a actuellement 46 policiers municipaux à Clermont qui travaillent de 6H30 à 20 heures du lundi au samedi. Neufs policiers supplémentaires ont été recrutés depuis 2014, ils travaillent dans un nouveau local, la ville a investi dans du matériel et enfin une centaine de caméras sont installées dans les endroits les plus exposés. Il précise aussi la coopération en place avec la police nationale et les autres institutions.

30 policiers en plus

Enfin le troisième point détaille les mesures prises pour renforcer la police municipale. Sur la question de l'armement, Olivier Bianchi rappelle que sa position contre les armes létales était claire et explicite lors de l'élection municipale et que cette position a été ratifiée par le vote des clermontois. Mais son programme comportait également la création d'une brigade de nuit, qui va bien être mise en place.

Cela nécessitera des équipement supplémentaires. Le maire de Clermont annonce donc que les policiers municipaux seront dotés d'armes non létales supplémentaires, notamment des pistolets à impulsions électriques, plus communément appelés Taser. La ville va recruter 30 policiers supplémentaires, faisant passer les effectifs à 76 d'ici la fin du mandat municipal. Enfin Olivier Bianchi veut engager avec l'Etat la négociation d'un contrat de sécurité intégré qui permettrait d'apporter des moyens supplémentaires dans la lutte contre la délinquance.

Le maire de Clermont a défini sa doctrine. Reste à savoir si cela sera suffisant aux yeux des policiers municipaux. Et si l'opposition ne relancera pas le débat sur l'armement.