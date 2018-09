Clermont-Ferrand, France

Samedi dernier, un jeune homme de 20 ans est mort place de Jaude, tué à l'arme blanche. Quelques heures plus tard, c'est une jeune fille qui était violée place Salford, près de la place Delille.

Dans son communiqué, le maire de Clermont-Ferrand pense d'abord aux victimes et à leurs familles. Il souhaite que les deux crimes puissent être élucidés le plus rapidement possible et les auteurs jugés. Les images de la rixe mortelle de la place de Jaude, captées par les caméras de vidéo protection de la ville de Clermont ont été mise à la disposition des enquêteurs.

Olivier Bianchi explique également qu'une réunion consacrée à ce problème a eu lieu ce mardi en préfecture, comme cela se fait régulièrement. Il rappelle aussi que la sécurité des personnes et des biens est de la compétence de la police nationale, le maire lui ne peut agir qu'en matière de tranquillité publique et de prévention. C'est le cas par exemple si les établissements ouverts la nuit ne respectent pas leurs obligations.