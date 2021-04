Clermont-Ferrand : le tribunal administratif s'est penché sur le recours du jeune malien Madama Diawara

Eric Durupt et Véronique de Marconnay à la sortie du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ce lundi.

Nouvelle étape dans l'affaire Madama Diawara. Initialement prévue ce vendredi 9 avril, l'audience de recours contre l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) prononcée par le préfet de Haute-Loire à l'encontre du jeune malien a eu lieu ce lundi matin, à 10h.

Maître Julie Royon, chargée du dossier, n'a pas pu y assister. C'est donc un avocat de permanence qui a défendu Madama. Le Préfet, lui, n'était pas représenté. L'audience s'est clôturée après 45 minutes de plaidoirie.

"Un calvaire judiciaire" pour les parents

C'est en larmes qu'Eric Durupt et Véronique de Marconnay ont quitté la salle. "On n'en peut plus de ce tourbillon, de ce calvaire judiciaire", ont-ils soufflé. Madama, lui, n'était pas présent.

La famille espère que ce rendez-vous sera le dernier. Cependant, si le juge valide l'obligation de quitter le territoire de Madama, ils savent déjà qu'ils feront appel. Un appel qui ne serait pas suspensif, ce qui n'empêchera pas le jeune malien d'être expulsé le temps que l'audience ait lieu.

Une trentaine de personnes attendaient la sortie du Tribunal des parents de Madama pour leur témoigner leur soutien. © Radio France - © Romane Brisard

Nouvelle mobilisation de soutien

Une trentaine de manifestants ont patiemment attendu la sortie des parents de Madama afin de témoigner, une nouvelle fois, leur soutien. Parmi eux, des militants Solidaires, Sud Education et du Réseau Education Sans Frontière.

Didier Pagès en est membre, il suit la mobilisation depuis le début. "La dépense d'énergie, d'argent et de temps pour entraver la vie et la formation de ce môme est indigne. _Madama ne met pas en danger la République, pas plus que d’autres jeunes dans sa situation, dans le Puy-de-Dôme ou ailleurs_", s'est-il indigné.

La décision judiciaire sera rendue ce mardi dans la matinée.