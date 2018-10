C'est sa victime, agressée dans la nuit du 21 au 22 septembre, qui l'a reconnu et qui a appelé la police lundi après-midi. L'ADN de ce trentenaire a été retrouvé sur la jeune femme après l'agression. En garde à vue depuis lundi soir, il devrait être mis en examen dans la journée de mercredi.

Clermont-Ferrand, France

C'est en fait la jeune femme qui reconnaît son agresseur présumé lundi vers 19h40. Il est dans la rame du tramway dans laquelle elle aussi se trouve. Elle appelle alors la police. Quelques instants plus tard, à l'arrêt du 1er mai, les policiers de la BAC (brigade anti-criminalité) l'arrêtent tranquillement.

La victime, cette jeune femme qui dit avoir été violée dans la nuit du 21 au 22 septembre place de Salford, est formelle : c'est lui. Mais les policiers devront attendre un peu moins de 24 heures et des résultats d'analyse ADN pour en avoir la confirmation. L'ADN de ce trentenaire correspond à celui retrouvé sur la victime le soir de l'agression.

L'ADN permet de confondre le suspect

Lors de son audition, le violeur présumé nie les faits. Autre problématique pour les enquêteurs : son identité reste inconnue. Une perquisition est bien menée dans l'appartement dans lequel il loge pour permettre son identification, sans succès.

L'individu sera déféré ce mercredi et probablement, après passage devant le juge des libertés et de la détention, mis en examen et placé en détention provisoire.