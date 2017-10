Clermont-Ferrand : les agents T2C exercent leur droit de retrait ce jeudi pour dénoncer une insécurité croissante

Les conducteurs et contrôleurs des transports en commun de l'agglomération clermontoise dénoncent une recrudescence des agressions verbales et physiques sur le réseau T2C. Ce droit de retrait s'exerce individuellement, mais le trafic devrait être fortement perturbé toute la journée.

La circulation des bus et du tramway devrait être fortement perturbée ce jeudi dans l'agglomération clermontoise. T2C annonce dans un communiqué : "Dans un contexte d’accroissement des agressions et incivilités à l’encontre des agents T2C, et dans le prolongement d’une agression particulièrement choquante, un droit d’alerte a été déposé ouvrant à un droit de retrait pour la journée du jeudi 26 octobre". Ce droit de retrait s’exerce individuellement, mais d’extrêmes perturbations sont attendues sur le réseau T2C.

Menace de mort avec un couteau

Une agression particulièrement violente s'est produite ce mardi en fin d'après-midi dans le tramway clermontois. C'est la goutte qui a fait déborder le vase des agents T2C. Un individu a brandi un couteau vers 17h50 à l'intérieur de la rame bondée stationnée à l'arrêt "Maison de la Culture". Il a menacé de mort une équipe de contrôleurs . En descendant à l'arrêt Saint-Jacques Dolet, l'individu toujours en fuite s'est scarifiant le ventre. Sans aller jusqu'à ces extrêmes, les faits de violences sont de plus en pus fréquentes depuis le printemps dernier.

Arrêt Maison de la Culture de la ligne A du réseau T2C © Radio France - Eric Le Bihan

90 faits recensés depuis mai

Selon Claude Desmarie, le secrétaire CGT du CHSCT du réseau T2C, quelques 90 faits violents ont été recensés depuis le début du mois de mai dernier sur l'ensemble des lignes. Le panel des incivilités et des agressions est très varié. Jets de projectiles, aux insultes, en passant par des crachats, les menaces de mort et les violences physiques. Le phénomène a même tendance à s'amplifier depuis la rentrée de septembre. Les agents ont donc décidé de tirer la sonnette d'alarme.