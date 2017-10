Clermont-Ferrand : les chauffeurs de taxi et de VTC condamnés à 12 mois de prison avec sursis

Les deux hommes étaient jugés mardi après-midi par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand. Un "différend commercial" qui avait éclaté devant la gare SNCF, s'était achevé dans la violence le 4 octobre dernier à Lempdes.

La justice a prononcé la même peine à l'encontre des deux prévenus. 12 mois de prison avec sursis et interdiction de rentrer en contact. Au-delà de ce cas violent très singulier, il faut dire que la cohabitation entre les deux corporations est de plus en plus difficile. C'est ce que nous confirmait récemment le secrétaire départemental du Syndicat des artisans taxi du Puy-de-Dôme. Rappel des faits. Le 4 octobre dernier, les deux hommes se retrouvent devant la gare SNCF de Clermont-Ferrand. Ce n'est pas la première fois qu'ils se croisent et l'ambiance est électrique. Le chauffeur de VTC affirme avoir été agressé avec un extincteur. Mais les professionnels du transport de personnes décident de ne pas en rester là. Direction Lempdes dans l'agglomération clermontoise pour "s'expliquer" à l'écart.

Le taxi visé par des tirs

Cette fois, c'est le "VTC" qui sort un fusil et tire à plusieurs reprises en direction du taxi, où se trouvent le chauffeur et son frère. Des impacts de plomb seront constatés sur la portière passager, mais personne n'est blessé. Le tireur présumé est rapidement interpellé en compagnie d'un ami, qui lui aurait fourni l'arme. Ce dernier est finalement relâché. Le conducteur de taxi est à son tour placé en garde à vue. Âgés d'une quarantaine d'années, les deux belligérants sont déjà connus des services de police. Lors d'une confrontation organisée par les enquêteurs de la sûreté départementale du Puy-de-Dôme, ils ont campé sur leur version. Le tribunal correctionnel a finalement décidé de renvoyer le deux hommes dos à dos en les condamnant à la même peine. Avec l'obligation donc de ne plus rentrer en contact. Ça vaudrait mieux pour tout le monde. A commencer par les clients potentiels.