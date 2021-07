Clermont-Ferrand : les cirques avec animaux sauvages à nouveau autorisés

Saisi par l'Association de défense des cirques de famille et le Préfet du Puy-de-Dôme, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ce jeudi l'arrêté municipal pris en octobre 2020 par la municipalité. Les cirques avec animaux sauvages vont à nouveau pouvoir s'y installer.

De plus en plus de maires interdisent la venue de cirques avec animaux dans leurs villes, sans que cela ne relève de leur compétence.

Interdits depuis deux ans dans la capitale auvergnate, les cirques avec animaux sauvages y feront leur retour prochainement. Une décision rendue ce jeudi par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Doublement saisie par l'Association nationale de défense des cirques de famille et le Préfet du Puy-de-Dôme, la justice a estimé que l'arrêté municipal pris le 2 octobre 2020 par le maire de la ville, Olivier Bianchi, ne relevait pas de sa compétence.

Énième victoire pour l'association

Cette décision vient s'ajouter à une longue liste de procès déjà gagnés par l'Association nationale de défense des cirques de famille. En réalité, celle-ci n'a encore jamais perdu devant la justice. Et pour cause. Leur interdiction ne relève pas de la compétence des maires, mais bien de celle de l'État.

D'autre part, "il n'existe à ce jour aucun texte de loi interdisant les cirques avec animaux sauvages ou domestiques de se produire sur le territoire national", rappel Solovich Dumas, porte-parole du collectif. Une trentaine de mises en demeure sont à ce jour conduites par le collectif envers d'autres élus de France.

Protection de l'ordre et de la moralité publique

C'est en invoquant les arguments de "la santé des animaux" et de "la violence du dressage" qu'Olivier Bianchi a motivé sa décision d'interdire les cirques dans sa commune. Une volonté affichée de protection de "l'ordre et de la moralité publique", selon son avocate, entrant dans le cadre des compétences de police du maire.

Dans ses conclusions, le tribunal lui a donné tort : "ni les dispositions du code général des collectivités territoriales, qui réservent au maire l’exercice de la police municipale [...] ni aucun autre texte ne confèrent au conseil municipal le pouvoir d’interdire sur le territoire de la commune la présence de cirques détenant des animaux domestiques ou non".

Des conditions à leur exploitation et représentation

Dans le cadre actuel, seuls le gouvernement ou les préfets ont leur mot à dire sur l'installation de ces cirques dans les villes. D'un côté, l'État délivre aux propriétaires d'animaux sauvages une autorisation professionnelle de les détenir et de les produire en spectacle. Cinq ans de formation sont nécessaires afin de l'obtenir.

De l'autre, le préfet fixe localement un cadre d'autorisation à leur venue portant sur plusieurs points, notamment leur condition d'hébergement et de présentation au public. Par exemple : la taille des enclos destinés aux bêtes.

Un sujet de plus en plus polémique

Si la loi donne raison à l'association, de plus en plus de citoyens français sensibles à la cause animale se désolent de leur exploitation dans les cirques. La position floue qu'entretient le gouvernement à ce sujet ne permet pas d'apaiser les tensions.

Barbara Pompili - Ministre de la Transition écologique - déclarait en septembre 2020 que la détention d'animaux sauvages dans les cirques itinérants serait progressivement interdite en France, "dans les années qui viennent", sans que cela ne soit acté ou daté jusqu'ici.