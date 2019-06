Clermont-Ferrand : les meurtriers présumés du "papy dealer" interpellés

Les faits datent d'il y a près d'un an jour pour jour. Un homme de 78 ans était retrouvé mort dans le coffre de sa voiture. Deux présumés suspects ont été interpellés après une longue enquête. La femme a été placée en détention selon le parquet, confirmant une information du journal La Montagne.

Clermont-Ferrand, France

A l'origine de la découverte, une voiture qui gêne la circulation, stationnée dans une impasse perpendiculaire à l’étroite rue Chevreul, dans le quartier Saint-Jacques. Les policiers et pompiers avaient retrouvé le corps de cet homme de 78 ans gisant dans une couverture et fermé à double tour dans le coffre de sa voiture. La victime identifiée s'appelle Djelloul.B. L'homme est connu pour de nombreux faits délictueux. Surnommé "papy dealer", il a été condamné à 24 reprises , notamment la dernière fois en 2013 où il avait écopé de quatre ans de prison pour trafic de cannabis et cocaïne.

En détention au centre pénitentiaire de Riom

L'autopsie avait révélé que l'homme était décédé de plusieurs coups violents à la tête, qui ont été commis à l'aide d'un marteau. Les policiers du SRPJ (Service Régional de Police Judiciaire) établissent qu'il a été tué tout près, dans un immeuble voisin. Deux ressortissants albanais sont suspectés, mais le couple a pris la fuite le soir. C'est finalement grâce à un mandat d'arrêt européen qu'ils ont été appréhendés mi-décembre au Montenegro pour elle, en Belgique pour lui. Ils ont été écroués sur place puis remis aux autorités françaises cette semaine.

La femme a été entendue par le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention (JLD). Un entretien bref qui n'a pas apporté grand chose à l'enquête. Selon le parquet, confirmant une information du journal La Montagne, elle a été placée en détention au centre pénitentiaire de Riom. Ce samedi, son compère devrait arriver en région clermontoise pour suivre le même chemin. Les enquêteurs doivent déterminer qui a asséné les coups de marteaux et pourquoi ce meurtre a-t-il été commis.