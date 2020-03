Clermont-Ferrand : les SDF touchés par le Covid-19 pourront se loger dans un centre spécialisé

Pour des raisons de confidentialité, on ne saura ni l'adresse, ni le quartier. On saura juste que dès ce lundi, un centre d'hébergement sera ouvert pour les personnes sans abri malades ou atteintes du Covid-19. C'est un communiqué de la préfecture du Puy-de-Dôme qui a rendu la nouvelle publique ce vendredi 27 mars. Dans ce dernier, la préfecture du Puy-de-Dôme informe qu'il "permettra d’héberger des personnes malades sans gravité qui ne pourraient pas être matériellement isolées dans leur structure d’hébergement ou qui n’auraient pas de lieu d’hébergement".

Quarante bénévoles se sont activés

Cet espace de 2 500 mètres carrés a été aménagé en une semaine par plusieurs bénévoles de l'association CeCler, qui gérera le site, mais aussi de l'association "Pharmacien sans frontières" qui a donné des meubles et les lits médicalisés. Michelin ainsi que la Société des Eaux de Volvic a aussi participé à l'aménagement du lieu. Des services civiques ont aussi organisé l'espace, travaillant tard même ce week-end.

"L'idée est de confiner ces personnes pendant 14 jours" explique Dominique Charmeil, directrice générale de Cecler, qui assure également que les personnels médicaux, sous la direction d'un professeur du dispensaire Emile Roux, porteront des masques. "Mais, je lance aussi un appel au don " explique la responsable associative "pour des blouses, surblouses, masques...etc..."

Comment fonctionne ce centre d'hébergement ? Réecoutez Dominique Charmeil, directrice de l'association Cecler au micro de Mickaël Chailloux Copier

Deux autres centres à Theix et Parent

La préfecture indique aussi que 51 personnes, couples et familles sont hébergées dans un centre d’hébergement à Parent (Puy-de-Dôme). "Ce centre a pris forme grâce à la mise à disposition de VVF d’un village vacances et au Secours Populaire qui assure l’accueil et l’accompagnement des personnes." De même, il existe un autre centre d’hébergement à Theix, ouvert depuis le 25 mars, dans les locaux du centre de vacances. Il est géré par le Collectif Pauvreté Précarité.

Par ailleurs, la trêve hivernale, qui devait se terminer mardi 31 mars, est prolongée jusqu'au 1er juin.