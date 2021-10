Clermont-Ferrand : les supporters lillois doublement interdits de déplacement au stade Gabriel-Montpied

La préfecture du Puy-de-Dôme a pris un arrêté interdisant l'accès au stade clermontois. Au cas où d'irréductibles fans nordistes bravent l'interdiction de déplacement prononcée par la ligue et valable jusqu'au 31 décembre après les incidents lors du derby du nord.

Deux précautions valent mieux qu'une. Si aucun incident n'est à déplorer du côté des supporters du Clermont Foot 63 depuis le début la saison, il n'en est pas de même pour plusieurs clubs de Ligue 1. Les sanctions sont tombées et les fans du LOSC sont concernés. Après les violents affrontements survenus le 18 septembre dernier lors du derby du Nord à Lens, les instances du football français ont décidé d'interdire tout déplacement des supporters lillois jusqu'au 31 décembre.

A priori, cette sanction devrait être respectée, mais la préfecture du Puy-de-Dôme a décidé de prendre des "précautions complémentaires", au cas où les plus mordus des Dogues braveraient l'interdiction et auraient l'idée de venir ce samedi au stade Gabriel-Montpied à Clermont-Ferrand. Selon plusieurs sources, certains auraient déjà acheté leur billet pour le match contre Clermont (17 heures) et seraient mélangés avec le public auvergnat. La tribune "visiteurs" étant officiellement fermée.

à lire aussi Derby houleux entre Lens et Lille: la commission de discipline de la LFP ne fait pas (trop) de jaloux

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le préfet Philippe Chopin a donc pris un arrêté qui "interdit l'accès à l'enceinte sportive du stade Gabriel Montpied ainsi que la circulation et le stationnement sur la voie publique de toutes personnes se prévalant de la qualité de supporter de l'équipe de LOSC, ou se comportant comme tel, ainsi que dans les rues alentours de l'enceinte sportive".

Par ailleurs, la préfecture du Puy-de-Dôme précise que "le transport et l'utilisation de tous pétards ou fumigènes et tout objet pouvant être utilisé comme projectile ou pouvant constituer une arme, ainsi que la possession de toutes boissons alcoolisées", sont également prohibés.