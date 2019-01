Clermont-Ferrand : mobilisation en hausse pour l'acte IX des gilets jaunes

Clermont-Ferrand, France

La mobilisation n'est pas terminée. Bien que pendant les fêtes, le nombre de manifestants était clairement en baisse, depuis le début du mois de janvier, ils sont toujours plus nombreux dans les rues. À Clermont-Ferrand, le cortège était bon enfant et musical ce samedi, bien que les revendications restent les mêmes. Les manifestants sont partis de Place des Salins avant de se rendre sur celle de Jaude pour rejoindre un cortège d'une centaine de motards venus en soutien. Ils sont ensuite allés jusqu'au centre des finances publiques. Devant, un organisateur a pris la parole en effectuant un quiz sur le coût des taxes et des fraudes.

Position symbolique pour les manifestants. © Radio France - Maud Calvès

Ils se sont ensuite rendus devant le palais de justice et se sont assis les mains derrière la tête, en signe de protestation suite aux interpellations lors des manifestations étudiantes. Dernier arrêt, la permanence de la députée LREM Valérie Thomas. Le rideau de fer à l'entrée du bâtiment a été recouvert de feuilles jaunes. Feuilles sur lesquelles les manifestants ont écrit "Macron démission, on ne lâche rien".

Devant la permanence de la députée LREM Valérie Thomas. © Radio France - Maud Calvès

Aucun débordement n'a été signalé dans la région.

Avant l'acte X prévu la semaine prochaine, les gilets jaunes se sont donnés rendez-vous devant l'opéra de Vichy en début d'après-midi ce dimanche. La semaine prochaine, les organisateurs de la manifestation comptent demander aux étudiants et aux agriculteurs de se joindre a la marche.