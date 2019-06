Clermont-Ferrand : pas de rassemblement des gilets jaunes après l'interdiction de manifester

Aucun rassemblement de taille n'a pu s'organiser ce samedi à Clermont-Ferrand pour l'acte 33 du mouvement des Gilets Jaunes. La Préfecture du Puy-de-Dôme ne mentionne aucun débordements, et 2 personnes en garde à vue.

La ville de Clermont-Ferrand et ses gilets jaunes

Clermont-Ferrand, France

Depuis quelques jours, des événements s'étaient créés sur les réseaux sociaux. Ils prévoyaient un grand rassemblement de Gilets Jaunes, non déclaré en préfecture, qui convergerait de la place du 1er mai jusqu'à la place de Jaude en passant par la place Gaillard. La présence de "black blocks", des groupuscules violents, était annoncée. Face à ce constat, la Préfecture du Puy-de-Dôme avait préféré interdire les manifestations dans le centre-ville entre midi et 19 heures dans un périmètre ciblant la place des Salins et la place Dellile, deux endroits prisés des contestataires.

3 interpellations, 2 gardes à vue

Le bilan communiqué par la préfecture ce samedi soir s'avère plutôt rassurant. "Aucun rassemblement n'a pu se constituer" explique la préfète du Puy-de-Dôme sur le réseau social Twitter. D'après les autorités, trois personnes ont été interpellées et deux personnes ont été placées en garde à vue.

Les gilets jaunes, sans leur traditionnel habit coloré, ont quand même essayé de se rassembler place de Jaude, en marge de l'événement organisé par le Clermont Foot. Une dizaine de Street Medics 63 étaient ainsi présents en milieu d'après-midi, dans leur habit blanc et munis de leur casque. Une vingtaine d'autres manifestants, habitués des traditionnelles marches du samedi, se sont également retrouvés dans la foule, sans gilets jaunes. Selon eux, ils voulaient quand même montrer qu'ils étaient présents malgré l'interdiction de manifester.

Les forces de polices étaient en nombre sur la place de Jaude par ailleurs. Une dizaine de fourgons ainsi qu'une cinquantaine de policiers nationaux étaient présents pour assurer la sécurité sur la plus grande place de Clermont-Ferrand.