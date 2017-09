Clermont-Ferrand : Pour la 3ème fois en sept ans, le hangar agricole est ravagé par un incendie

Ce jeudi, tôt le matin, une épaisse fumée s'est dégagée d'un batiment agricole chemin du Grand Beaulieu au sud de Clermont. Les pompiers ont dû intervenir dans la nuit pour éteindre, une nouvelle fois, l'incendie qui ravageait le hangar. Il venait juste d'être reconstruit.

Plusieurs tonnes de paille sont parties en fumée. Les dégats seront précisément établis dans quelques jours, une fois que l'incendie sera complètement éteint, certains paquets de paille continuant à se consummer en profondeur. Le hangar de 2000 m2, situé chemin du Grand Beaulieu, en contenait plusieurs tonnes.

Trente-trois pompiers du Puy-de-Dôme ont été mobilisés © Radio France - Olivier Vidal

Trente-trois pompiers appuyés par dix engins ont dû intervenir au cours de la nuit.

Le hangar de nouveau opérationnel la semaine dernière après un incendie

C'est la troisième fois en sept ans que le hangar est touché par un incendie.

"On venait juste mercredi de terminer le bardage après l'incendie de l'année dernière" se désole Gilles, agriculteur et propriétaire du site. "On nous en veut clairement !"

Pour lui la piste criminelle est fort probable pour expliquer ce sinistre. Une enquête de police a été ouverte.