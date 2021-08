Clermont-Ferrand : quand les trafiquants de drogue rythment la vie d'un quartier

Le problème ne date pas d'aujourd'hui. Cela fait plusieurs années que les riverains de la place assistent aux livraisons en drive de la drogue et aux comportements inciviques quotidiens d'une poignée d'individus.

Les riverains de la place Lapadu-Hargues sont à bout. Copier

Une situation qui prend de l'ampleur depuis les confinements. Une vaste opération de police au printemps dernier n'a rien résolu. Le trafic à ciel ouvert, sous les fenêtres des habitants continue de plus belle et les nuisances aussi.

Un riverain - "Le quartier de La Pradelle est oublié de la municipalité."

"Tous les jours, nous assistons à ce trafic sous nos fenêtres," explique cette riveraine de la place. "Mais ce qui est plus pénible, c'est les nuisances sonores, les barbecues improvisés au milieu de la place, les ballons gonflés à l'hélium qui éclatent dans la nuit, les cris des guetteurs, les jets de cailloux, les provocations incessantes usent nos nerfs et notre santé.

La mairie, la justice, la préfecture sont informées. Une pétition a été envoyée, nous avons été reçu par Jérôme Godard, l'adjoint chargé de la sécurité de la ville, mais rien n'est fait. On a l'impression que notre quartier est oublié de la municipalité."

L'allée du Coteau, le repaire des guetteurs. - X

Un habitant - "On évite les regroupements familiaux."

"On ne voit plus les familles se promener dans le quartier, l'après-midi," regrette cet habitant. "La place est prise par le commerce local, par les dealers et les très jeunes guetteurs. C'est eux les maîtres du territoire et on doit se plier à leurs règles. On n'invite plus personne à déjeuner, on évite les regroupements familiaux par crainte des troubles.

Je trouve que le courage politique manque beaucoup dans ces situations là, " ajoute-t-il. "Il faudrait peut-être mettre plus de moyens dans la prévention, ça coûterait moins cher que des séjours en prison. Il faudrait aussi s'occuper de ceux qui achètent car, ceux-là n'habitent pas ici."

La maternelle du quartier. - X

La police municipale ne peut rien faire seule

Jérôme Godard, l'adjoint à la sécurité de la ville est bien conscient de la situation. "La police municipale n'a aucune compétence en la matière. Nous avons prévenus le Procureur de la République et la préfecture et nous devrions nous rencontrer courant septembre pour mettre en place des solutions. C'est tout l'intérêt du contrat de sécurité intégré signé avec l'état, cela facilite notre collaboration.

En revanche, la ville peut accompagner les habitants afin de transformer leur quartier, comme pour la place du Mazet où les commerçants se sont réappropriés les lieux. On en a profité pour faire des travaux et réaménager la place. Même si on a réussi a déloger les dealers du Mazet, c'est sûr, ils sont allés ailleurs."

Jérôme Godard, adjoint à la sécurité de la ville. Copier

Et pourtant, la police fait régulièrement des actions dans le quartier, mais cela ne change rien. Aussitôt prévenus par les jeunes guetteurs postés alentour, les dealers s'évanouissent dans la nature. Le coup de filet au printemps dernier a permis la comparution immédiate de deux revendeurs de 18 et 24 ans, et la prise de cocaïne, de cannabis, d'ecstasy et de près de 3 000 euros en espèces. Mais les donneurs d'ordre courent toujours.

"Peut-être que la réponse pénale n'est pas assez importante," souligne Jérôme Godard. "Dans d'autres milieux, je sais que certains réfléchissent à la légalisation contrôlée de la production, de la vente et de la consommation de cannabis." Le cannabis est la drogue la plus consommée en France, en particulier chez les jeunes. Le fumeur de cannabis s'expose actuellement à une amende de 200 euros.

En attendant la légalisation, les habitants de la place Lapadu-Harges n'excluent pas de déposer plainte contre ces nuisances, au nom d'un collectif de riverains.