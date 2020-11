Clermont-Ferrand : saisie d'1,3 million d'euros issus du blanchiment d'argent et de trafic de stupéfiants

Une enquête menée par les sections de recherches de Clermont-Ferrand et Grenoble, sous l'égide des collègues lyonnais, a permis de saisir plus d'un million d'euros issus d'un trafic international de stupéfiants et blanchiment d'argent, entre le Maroc et la France. 14 personnes ont été interpellées.

Plus d'un million d'euros issus de la drogue et du blanchiment d'argent ont été saisis.

C'est une saisie record, estimée à 1,350 million d'euros (en or et en espèces), qui vient mettre fin à une enquête de près de deux ans, et qui va conduire à deux procédures différentes, l'une pour trafic de stupéfiants, l'autre pour blanchiment d'argent.

Une enquête judiciaire avait d'abord été ouverte fin 2018, pour trafic international de stupéfiants entre le Maroc et la France, menées par les sections de recherche de Clermont-Ferrand et de Grenoble, sous l'égide de la Juridiction Interrégionale Spécialisée (JIRS) de Lyon. Cette première phase avait permis, en octobre 2019, de saisir plus de 673 kilos de résine de cannabis, 90 kilos d'herbe, et 200 000 euros en espèces.

Plus de 700 kilos de drogues ont été saisis. - Gendarmerie de Clermont-Ferrand

7 personnes avaient aussi été interpellées (6 ont été écrouées, la dernière est sous contrôle judiciaire), participant à un réseau d'importation approvisionnant plusieurs grandes villes françaises à partir de la région clermontoise.

Trafic de stupéfiants et blanchiment d'argent

Les enquêteurs se sont ensuite concentrés sur le blanchiment d'argent découlant directement de ce trafic international. Tous les bénéfices financiers ont transité depuis le Puy-de-Dôme vers la région parisienne, via un réseau de collecteurs bien huilé. Il y a près d'un an, le 12 novembre 2019, les gendarmes de Clermont-Ferrand, de Grenoble, le groupement de gendarmerie du Puy-de-Dôme et le groupe interministériel de recherche 63 se sont constitués en cellule d'enquête et ont lancé la seconde phase, visant à identifier et intercepter les membres de ce réseau de blanchiment.

Il y avait des espèces mais aussi de l'or dans le million d'euros saisi par les gendarmes - Léo Corcos

Plusieurs opérations se sont alors déroulées sur l'année écoulée : depuis décembre dernier et jusqu'à tout récemment (la dernière opération s'est achevée le 20 novembre 2020), des opérations judiciaires se sont déroulées en région parisienne. Les 7 instigateurs de ce réseau de blanchiment ont été interpellés et placés en garde à vue. Certains d'entre eux sont d'ailleurs des gérants de petites entreprises de conseils financiers ou d'achats de métaux précieux. Ils ont tous été mis en examen, 5 étant écroués et 2 placés sous contrôle judiciaire.

Sur les deux procédures, 14 personnes ont donc été mises en examen et sont donc en attente de jugement. La section de recherches de Clermont-Ferrand précise que ce réseau criminel international est désormais "intégralement démantelé".