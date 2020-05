Clermont-Ferrand se prépare pour le déconfinement

Les règles de distanciation physique et de protection sanitaire sont les mêmes dans toute la France. La réouverture des commerces, le retour d'une desserte importante dans les transports en commun et tout ce qui est à nouveau permis s'adaptent ensuite au contexte local. Le point sur l'organisation du déconfinement à Clermont-Ferrand:

L'ouverture des écoles

Le retour des enfants en primaire se fera à partir du jeudi 14 mai, selon un système de demi-groupes. Les enfants dont les parents exercent un métier prioritaire seront toujours accueillis comme c'est le cas depuis le début du confinement. Les services périscolaires (garderie, cantine et accueil périscolaire le soir) sont assurés.

Pour les maternelles, le retour en classe se fera à partir du 25 mai. Enfin la réouverture des crèches se fera également le 25 mai. 10% des parents ont prévu de mettre leur enfant en crèche.

Les déplacements en ville

L'espace public sera réaménagé par endroit, d'abord pour les piétons. Plusieurs rues étroites seront interdites aux voitures, en centre-ville (rues du Port et Saint-Dominique) ou près des facultés (rues Bansac, Paul Collomp et de l'Echo). D'autres rues pourraient être piétonnisées dans les prochaines semaines. Egalement, pour permettre un retour de la vie sociale tout en respectant la distanciation physique, les cafés de la place de la Victoire auront le droit d'installer leurs terrasses au centre de la place.

La place des vélos sera également élargie avec plusieurs pistes cyclables provisoires aménagées dans les prochains jours en transformant une voie de circulation automobile. 2,7 kilomètres doivent être réalisés, sur l'axe à trois voies des boulevard Aristide Briand, Jean Jaurès et Côte Blatin) ainsi que boulevard Lafayette. Là aussi, d'autres pistes cyclables temporaires pourraient être aménagées rapidement (par exemple rue Ballainvilliers et avenue Vercongétorix).

C. Vélo, les vélos en libre-service, fonctionnera à nouveau à partir du 14 mai.

Les transports en commun

A compter de ce lundi, la circulation des bus et trams, qui étaient tombée à 30% de la normale, reprend à une fréquence beaucoup plus élevée, à 50% pour les bus et 80% pour les trams. Les gestes barrières devront évidemment être respectés et le port du masque sera obligatoire. La police municipale devrait être tolérante dans les premiers jours, le temps que tout le monde puisse recevoir un masque, ensuite l'amende sera de 135 €uros. Des médiateurs, chargés de faire respecter les bonnes pratiques, seront présents à bord.

La gratuité des transports en commun, mise en place pendant le confinement, est prolongée par le SMTC. Bus et trams ne seront pas payants jusqu'au 30 juin. En revanche, la gratuité du stationnement, elle aussi adoptée avec le confinement, prendra fin le 14 mai, jeudi prochain.

D'autres ouvertures

Plusieurs équipements seront à nouveau ouverts au cours de la semaine, parfois avec certaines restrictions et toujours en respectant les mesures d'hygiène. C'est le cas des parcs et jardins (à compter du 13 mai à midi), des cimetières (dès ce lundi), des équipements sportifs en extérieur (à partir du 14), ou encore des déchetteries (sur rendez-vous). Les marchés vont également pouvoir reprendre dès ce lundi.

La distribution des masques

La distribution des masques en tissus lavables commandés par la Métropole et la ville de Clermont va commencer cette semaine (tout comme les masques commandés par la Région). Dans les logements sociaux, ils seront distribués directement dans les boites aux lettres avec deux masques pour chaque habitant. Pour les autres habitants, c'est La Poste qui leur distribuera deux masques dans un premier temps. Pour ceux qui vivent à plusieurs (50% des clermontois vivent seuls), il faudra aller les masques manquants dans des points de retrait.