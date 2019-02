Clermont-Ferrand se protège avant la manifestation des gilets jaunes

Clermont-Ferrand, France

Selon nos informations, ils devraient être entre 2.000 et 4.000 gilets jaunes ce samedi. Une manifestation qui n'est toujours pas déclarée et qui n'a donc pas de parcours officiel. La seule certitude, c'est le point de départ, à midi, la place du 1er mai, et la destination finale, la place de Jaude. Le défilé pourrait passer par la gare, le jardin Lecoq et la place des Salins, sans pouvoir être totalement affirmatif.

Jusqu'à présent, les manifestations de gilets jaunes se sont bien passées à Clermont-Ferrand et les membres locaux des gilets jaunes espère que ce grand rassemblement ne connaîtra pas de débordement. Malgré tout, les forces de l'ordre craignent la présence de casseurs, qui pourraient se glisser au milieu de la foule au début du défilé, avant de quitter la manifestation pour aller directement place de Jaude et dans les petites rues du centre ville.

La municipalité et de nombreux commerçants ont pris leurs précautions. Ce vendredi soir encore, de nombreux artisans travaillent pour poser des plaques de contreplaqué sur les vitrines, afin de parer à toute éventualité. Ils seront bien évidemment fermés demain. Ce ne sera pas le cas de tous les commerçants. Certains ont prévu d'ouvrir, au moins le matin et de voir ensuite comment les choses évoluent. Coté transports en commun, c'est le principe de précaution maximale puisque ni les bus ni les trams de la T2C ne circuleront, pas même le matin.

Pose de protections devant un commerce © Radio France - Emmanuel Moreau

Beaucoup de banques et de magasins de téléphonie mobile ont installé des protections © Radio France - Emmanuel Moreau

Travaux en cours © Radio France - Emmanuel Moreau

L'entresol de l'hôtel de ville protégé par des grilles © Radio France - Emmanuel Moreau