Clermont-Ferrand, France

Trois jeunes albanais, âgés de 16 à 19 ans ont été déférés ce lundi matin au parquet de Clermont-Ferrand. C'est la conséquence d'une saisie de onze kilos d'héroïne survenue jeudi dernier. Une quatrième personne de 17 ans, a été relâchée et mise hors de cause dans cette affaire. Les enquêteurs ont retrouvé un kilo sur un des trafiquants. Les dix autres étaient stockés dans l'appartement des suspects. La valeur a été estimée à 200.000 euros. De la cocaïne a également été retrouvée au cours des perquisitions. Une information judiciaire pour "offre, cession et emploi de produits stupéfiants" a été ouverte.