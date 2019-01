Clermont-Ferrand : trois trafiquants de drogue condamnés ce lundi

Clermont-Ferrand, France

Interpellés la semaine dernière par les policiers de la sûreté départementale du Puy-de-Dôme, ces trois traficants de drogue étaient jugés ce lundi après-midi en comparution immédiate -procédure rapide- devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand.

Tous ont été condamnés à de la prison ferme. 18 mois pour le plus jeune, âgé de 23 ans, 3 et 4 ans pour les deux autres, trentenaires. Placés en détention provisoire à l'issue de leur garde à vue, ils ont été placés sous mandat de dépôt au terme de leur procès. Tous de nationalité albanaise, ils auront obligation de quitter le territoire à l'issue de leur peine. Définitivement pour les trentenaires, pendant au moins 10 ans pour le plus jeune.

De la prison ferme et une obligation de quitter le territoire

Tous avaient été interpellés la semaine dernière après un mois d'enquête. Lors des perquisitions, près de 400 grammes d'héroine avaient été saisis ainsi que plus de 2500 euros, des téléphones et des balances de précision.