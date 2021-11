Clermont-Ferrand : il transforme son quartier en zone blanche avec un brouilleur d'ondes

C'est donc un brouilleur, découvert dans un appartement clermontois et neutralisé l'été dernier par les agents de l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, qui perturbait les réseaux mobiles et wi-fi de la ville et de communes voisines.

Tout démarre quand deux opérateurs mobiles signalent de mystérieuses interférences sur leurs réseaux à Clermont-Ferrand et alentours. L'ANFR dépêche alors deux agents de Lyon. Leurs mesures confirment que des signaux brouillent le réseau mobile depuis Clermont, mais localiser la source du brouillage, "dans une ville de 140 000 habitants, autant chercher une aiguille dans une botte de foin."

Les enquêteurs vont y arriver. Le toit de leur véhicule laboratoire est équipé d'un radiogoniomètre, appareil qui repère la direction d'un émetteur et qui va les guider jusqu'à un immeuble clermontois. Interviennent alors six policiers d'élite de la BRI (Brigade de recherche et d'intervention). Cagoules, casques, fusils d'assaut, ils déboulent dans l'appartement et c'est dans un tiroir du meuble télé qu'on découvre un brouilleur multi-bande.

Un appareil utilisé par les criminels

Le type d'appareil qu'on croise dans certaines affaires criminelles, dans des cambriolages pour neutraliser les alarmes ou encore pour brouiller les ondes des clés et déverrouiller des voitures. Le propriétaire expliquera plus tard qu'il voulait empêcher ses voisins de se connecter en Wi-Fi à sa box internet. De quoi laisser les agents de l'ANFR dubitatifs : avec un tel équipement, "il avait potentiellement transformé tout son quartier en zone blanche, qu’il s’agisse de WiFi, de GPS ou de mobile."

L'Agence nationale des fréquences rappelle aussi que l'utilisation d'un tel brouilleur peut mettre en danger des vies humaines en perturbant par exemple les appels d'urgence. La loi prévoit une sanction pénale allant jusqu'à six mois de prison et 30.000 euros d'amende.