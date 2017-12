Clermont-Ferrand : des sapeurs pompiers visés par deux jets de cocktail molotov

Les sapeurs pompiers ont été pris pour cible sur l'avenue Flamina au Nord de Clermont-Ferrand ce samedi 9 décembre dans la soirée. La profession dénonce une escalade de la violence.

20h30, samedi 9 décembre. Tout est parti d'un appel adressé aux pompiers pour contenir un feu de poubelle extérieure sur l'avenue Flamina. Les agents se sont donc rendus sur place pour éteindre les flammes. La police était également présente.

Deux jets de cocktail molotov

Lorsque le fourgon est arrivé sur place pour maîtriser l'incendie, deux pompiers ont procédé à l'extinction du feu de poubelle. C'est à ce moment là qu'ils ont été visés par un premier jet de cocktail molotov. "Heureusement le projectile a atterri à 15 mètres d'eux" raconte Stéphane Naël,le président du Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels (SPP-PATS) du Puy-de-Dôme.

Les deux sapeurs pompiers se sont ensuite retranchés dans le camion. Un deuxième cocktail molotov a ensuite été lancé à 25 mètres du fourgon.

Heureusement, lors de cette agression, il n'y a eu aucun blessé.

Une plainte déposée

Les sapeurs pompiers ont déposé plainte ce dimanche 10 décembre au nom du Service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme (SDIS 63). "C'est un acte extrêmement violent et dangereux" selon Stéphane Naël qui dénonce une violence en augmentation à Clermont-Ferrand.

On voit la violence progresser au sein de l'agglomération et là on a passé un nouveau stade - Stéphane Naël, président SPP-PATS du Puy-de-Dôme

Une réunion est prévue le 21 décembre prochain au SDIS pour évoquer ces problèmes et agressions de plus en plus récurrents.