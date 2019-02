Clermont-Ferrand : un conseiller municipal démissionne après des soupçons d'agression sexuelle

Clermont-Ferrand, France

Les faits se seraient déroulés en début de semaine dernière. Abdelmajid Mellouki, conseiller municipal délégué en charge des questions relatives à l'état civil et des personnes handicapées, aurait agressé sexuellement une employée de la mairie, âgée de 24 ans et qui avait été recrutée il y a moins d'un an. Il l'aurait agressé en notamment se frottant à elle dans un bureau. Alertés, les collègues de la victime ont ensuite prévenu leur hiérarchie. L'élu de 49 ans, a été placé en garde à vue mardi dans les locaux de la police clermontoise. Après avoir nié, devant les policiers il a reconnu les faits.

"Une attitude inappropriée"

Abdelmajid Mellouki a transmis sa lettre de démission auprès du maire. Mercredi Olivier Bianchi avait réuni l'ensemble des présidents de groupe du conseil municipal pour les informer de la situation.

Sur le plan judiciaire, une enquête préliminaire est en cours. "Une expertise psychologique sera réalisée très prochainement sur le mis en cause et il sera jugé dans les prochains mois" indique Eric Maillaud, le procureur de la république de Clermont-Ferrand.