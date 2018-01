Clermont-Ferrand

Cela s'est passé vers minuit. Un étudiant a été blessé lors d'une altercation devant le bar Les Tontons Bringueurs., au cours d'une soirée étudiante qui a mal tourné.

Selon nos informations, le problème a commencé lorsque deux jeunes auraient voulu passer derrière le comptoir du bar pour prendre une bouteille. Le patron serait intervenu et leur aurait demander de quitter son établissement. Mais apparemment, l'altercation se serait poursuivi devant le bar entre les jeunes en cause et le patron. C'est alors qu'un étudiant aurait tenté d'intervenir et aurait reçu plusieurs coups de couteau à l'abdomen.

Il a été transporté au CHU et a été opéré en urgence dans la nuit. On ne connait pas exactement son état de santé ce matin.

Les jeunes impliqués auraient pris la fuite. Le patron du bar lui doit être entendu très rapidement par la police.