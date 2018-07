Clermont-Ferrand, France

Pour qu'on ne l'oublie pas ! C'est le cri du cœur des amis d'Aurélien, ce jeune homme de 21 ans tué à coups de couteau lors d'une soirée dans un appartement à Clermont-Ferrand. Ils veulent organiser un événement consacré à leur copain, un an après sa mort, le 21 octobre prochain dans le centre de la ville auvergnate. Mais pour ça, il leur faut une salle, et pour l'instant, ils n'ont aucune piste.

Une exposition sur Aurélien et des concerts

Les amis d'Aurélien ont prévu de proposer une exposition dédiée à Aurélien, un espace consacré aux graffitis et ensuite, des concerts. "Pour nous, et pour sa famille, ça nous semble essentiel de créer un événement, précise Timmy, artiste et ami proche d'Aurélien. D'autant plus qu'Aurélien était un passionné de culture."

On a envie de s'unir. On ne nous le rendra jamais mais on ne veut pas que cette affaire tombe dans l'oubli" - Timmy, ami d'Aurélien

Les proches de la victime disent avoir écrit une lettre à la mairie il y a environ un mois, restée sans réponse. Aujourd'hui, ils lancent un appel aux Clermontois car ils ne savent plus vers qui se tourner.

Une enquête qui piétine

Le meurtrier présumé du jeune homme se serait enfui en Turquie, juste après l'homicide. Et depuis, l'enquête n'avance pas selon les proches de la victime. "On n'a peu de nouvelles, souligne Pauline, une amie. Ça a fait les gros titres des journaux mais il n'y a pas eu de suites."

On voudrait que les Clermontois n'oublient pas." - Pauline, amie d'Aurélien

Les amis d'Aurélien veulent aussi redorer l'image du jeune homme. "Certains médias ont transformé ce qu'il s'est passé et on veut réparer cette injustice, s'agace Pauline. Ce n'était pas un règlement de comptes, Aurélien ne connaissait pas celui qui l'a poignardé." A l'époque, le procureur de la République avait révélé que certains protagonistes de la soirée connaissaient l'agresseur mais avaient nié devant les enquêteurs.