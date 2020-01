Clermont-Ferrand : un homme mis en examen après avoir fauché un piéton

Clermont-Ferrand, France

On se souvient de cet appel à témoins lancé en décembre dernier par la brigade des accidents et délits routiers. L'enquête a été longue, plus d'un mois, mais finalement, elle a abouti à un résultat. Ce vendredi, un homme a été interpellé par les policiers, peu avant 19 heures à Clermont-Ferrand.

Deux circonstances aggravantes

Il est fortement soupçonné d'avoir, le dimanche 7 decembre dernier, vers 1h15, renversé un piéton. La victime avait du être hospitalisée. Sauf que l'homme ne s'était pas arrêté. De plus, les enquêteurs avaient retrouvé le véhicule brûlé quelques heures plus tard.

Pire, lors de son interpellation, les policiers se sont rendus compte que l'homme conduisait malgré l'annulation de son permis. Ce jeune homme a été de suite placé en garde à vue. Il nie une partie des faits de ce 7 decembre, selon le parquet, qui confirme une première information du journal La Montagne.

Une information judiciaire a été ouverte pour "blessures involontaires", aggravée par deux circonstances : le délit de fuite et la conduite sans permis. Il a été mis en examen puis placé en détention provisoire au centre pénitencier de Riom.