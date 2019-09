Clermont-Ferrand : un incendie spectaculaire sur le Puy de Chanturgue

Clermont-Ferrand, France

Les images sont saisissantes si on prend en compte que nous sommes tout près des habitations qui montent sur la pente de Chanturgue et à deux kilomètres et demi du centre de Clermont, où plane une légère odeur de brûlé. Un spectaculaire feu s'est déclaré peu après 18 heures au niveau du Puy de Chanturgue.

Une vingtaine de pompiers mobilisés

Les pompiers ont été rapidement avertis, par plus de "450 appels" au tout début de l'incendie. Les soldats du feu ont donc été rapidement envoyés sur place. Une vingtaine d'hommes dans 5 véhicules, mais le dispositif pourrait s’étoffer en fonction de la propagation des flammes.

Les habitants près de la zone d'incendie prennent leur mal en patience. "J'ai vu que ça brûlait, donc j'ai averti les pompiers. Mais le feu descend vers chez moi, alors j'ai pris le tuyau pour arroser au-dessus de chez moi pour pas que ça atteigne ma maison" explique Romain, qui habite depuis deux mois dans une habitation à 200 mètres des flammes. "Elles sont hautes et forment une grande ligne" raconte-t-il. D'autres habitants racontent voir des cendres retomber sur leur maison.

Les pompiers sont en action pour maîtriser le feu - Romain

Ce n'est pas la première fois que quelques hectares brûlent sur le puy de Chanturgue, sans autre dégâts que pour les broussailles qui peuplent le puy. Une végétation très sèche, qui s'enflamme très facilement. La difficulté pour les pompiers est d'accéder au puy; il n'y a pas de chemin carrossable pour y monter, seuls quelques sentiers pour les randonneurs qui ont envie de profiter de la vue magnifique sur Clermont. L'origine de l'incendie est, pour l'instant, inconnue.