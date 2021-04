Clermont-Ferrand : une centaine de manifestants réunis place de Jaude contre réforme de l'assurance chômage

Plus d'une centaine de manifestants se sont rassemblés ce vendredi 23 avril, place de Jaude, pour demander le retrait de la réforme de l’assurance chômage. Parmi eux, de nombreux professionnels de la culture venus défiler avec leurs caissons de matériel technique pour une action "coup de poing".

Place de Jaude, vendredi 23 avril, une centaine de manifestants sont venir dire non à la prochaine réforme de l'assurance chômage.

Le "vendredi de la colère". C'est ainsi que les manifestants réunis ce vendredi après-midi dès 14h, à Clermont-Ferrand, ont intitulé leur nouvelle mobilisation.

À l'appel de plusieurs syndicats - Force ouvrière, Solidaires, Mouvement National des Chômeurs et Précaires, CGT, UNEF... - plus d'une centaine de précaires et d'intermittents ont répondu présent, place de Jaude, à cette journée nationale contre la réforme de l’assurance chômage. Amorcée à l’automne 2019, elle doit entrer en vigueur le 1er juillet.

Retrait total de la réforme

Parmi les diverses revendications, les "oubliés du quoi qu’il en coûte" - comme plusieurs d'entre eux se sont présentés - demandent le retrait total de la réforme.

Très critiquée, celle-ci prévoit notamment un durcissement des conditions d’accès aux droits : pour pouvoir s’inscrire comme demandeur d’emploi, il faudra avoir travaillé six mois au lieu de quatre.

"Grève générale" © Radio France - © Romane Brisard

Autre point dénoncé par les militants : la modification du mode de calcul des indemnités chômage. En effet, pour calculer le salaire journalier de référence (SJR), cette réforme ne tiendrait plus compte des seuls jours travaillés, mais y ajouterait les périodes chômées.

Opération "Flight-cases"

Afin de marquer les esprits, les professionnels de la culture de Clermont-Ferrand ont réalisé une opération "Flight case", place de Jaude. Alignés devant la statue de Vercingétorix, ils se sont mis à frapper en cœur des caissons de matériel technique pour dénoncer une réforme qui "précarisera encore plus les moins bien lotis".

Les professionnels du spectacle de Clermont-Ferrand ont tapé du poing sur leurs caissons pour dire non à la réforme. © Radio France - © Romane Brisard

Tous demandent une prolongation de l’année blanche pour les intermittents du spectacle et son extension à tous les intermittents de l’emploi et précaires.

L’Union Syndicale appelle à une nouvelle mobilisation nationale ce 1er mai.