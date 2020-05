Clermont-Ferrand : une étudiant-voyeur présumé placé en détention provisoire

L'information a été révélée par le journal La Montagne. Un jeune homme de 20 ans a été déféré au parquet ce vendredi pour agression sexuelle et atteinte à la vie privée.

Tout est parti de la plainte d’une étudiante pour agression sexuelle. Cette femme assure que le jeune homme l'a suivie dans la rue puis s'est collé à elle. Jeudi, les policiers de la sûreté départementale ont mis la main sur le jeune homme, étudiant. Interpellé, il a été placé en garde à vue mais a nié les faits.

Des zooms sur des fesses

Lors de son audition, les enquêteurs ont eu accès à son téléphone portable. Et là, la stupeur est de mise. Parmi les photos et vidéos, les policiers découvrent plus de 700 clichés de femmes prises dans la rue à leur insu. Des clichés particuliers puisqu'on y voit sur beaucoup d'entre-eux les fesses de jeunes femmes. Cet étudiant filmait et photographiait au hasard, en "zoomant" sur les postérieurs des sujets. Selon le parquet, cité par le journal La Montagne, il aurait tenté de se justifier en parlant de son "admiration pour la beauté féminine".

Un procès début juillet

Le voyeur présumé aura donc des comptes à rendre avec la justice. Début juillet, il comparaîtra devant le tribunal de Clermont-Ferrand pour agression sexuelle et atteinte à la vie privée. Il a été placé en détention provisoire. Son ordinateur et son deuxième téléphone portable ont été saisis et sont en train d'être examinés. Le jeune homme deva également subir une expertise psychiatrique.