Clermont-Ferrand : une étudiante saute du 2e étage de sa résidence du Crous en flammes

L'incendie s'est déclaré peu avant 9h30 ce jeudi matin dans une studette située au 2e étage du bâtiment C de la résidence Dolet sur le site du Crous Auvergne à Clermont-Ferrand.

Prise de panique, l'occupante s'est défénestrée pour échapper aux flammes. Elle a été prise par les secours et transportée en urgence absolue au CHU de Clermont-Ferrand. Un premier diagnostic faisait état d'une fracture à l'épaule, mais son état de santé est jugé préoccupant. Un autre étudiant, qui a inhalé des fumées, a également été hospitalisé.

La directrice-adjointe du Crous Clermont Auvergne, Marie-Christine Guillot, était sur place ce jeudi matin. "L'étudiante a paniquée, elle a sauté par la fenêtre. Elle a été évacuée avec un problème à l'épaule, une fracture a priori, on n'a pas plus d'informations sur son état de santé actuel. Le bâtiment a été complètement évacué par nos équipes de sécurité incendie puisque nous avons une équipe 24h sur 24 qui a évacué la totalité des étudiants, qui ont été regroupés pour faire des analyses sur les fumées qu'ils ont pu ingérer. Les services de pompiers sont très rapidement intervenus.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Trottinette électrique

Selon les premiers éléments de l'enquête, le feu serait d'origine électrique. Plus précisément de la batterie d'une trottinette en charge dans la studette. 41 sapeurs-pompiers venus de toute l'agglomération clermontoise ont été mobilisés pour venir à bout de l'incendie.

La réhabilitation du bâtiment mis aux normes en septembre dernier, ainsi que l'intervention rapide des équipes du service de sécurité incendie du Crous, sur place en permanence, ont sans doute permis d'éviter la propagation des flammes à d'autres chambres de la résidence.

Une quarantaine de sapeurs-pompiers du SDIS 63 ont été mobilisés © Radio France - Eric Le Bihan

J'ai un peu paniqué, parce que mon frère dormait et ne répondait pas au téléphone

Au total, 76 étudiants du bâtiment C ont été évacués. Certains dormaient encore lorsque le feu a éclaté. Un des résidents témoigne. "J'étais au téléphone lorsque l'alarme s'est déclenchée. Quand je suis sorti, en vitesse et en pyjama, j'ai vu les fumées. J'ai un peu paniqué, parce que mon frère (lui aussi étudiant) dormait et ne répondait pas au téléphone. En plus, on est en période d'examens, donc j'ai doublement paniqué. J'ai fait une nuit blanche... J'espère que l'étudiante qui a sauté va s'en sortir."

Des étudiants à reloger

Reste désormais à trouver des solutions de relogement pour plusieurs dizaines d'étudiants. Le bâtiment C compte 80 studettes et studios. Certains ont été endommagés par l'incendie, mais aussi lors de l'intervention des pompiers qui ont déployé de gros moyens pour noyer le feu.

"Nous sommes en train de faire le point sur les logements qui sont intacts", précise la directrice-adjointe du Crous Clermont Auvergne, Marie-Christine Guillot, "a priori, le troisième, quatrième, cinquième étage pourraient peut-être de nouveau accueillir les étudiants. Après, se pose la question des autres logements et nous avons fait un état des lieux de notre parc de logements disponibles qui est très, très mince à cette époque de l'année, puisque les étudiants sont tous chez nous. Donc nous nous occupons de ce sujet-là qui est prioritaire pour nous pour accueillir à nouveau les étudiants correctement."