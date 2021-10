Clermont-Ferrand : une marche blanche à vélo pour les cyclistes tués sur la route

Guidon en main et casques sur la tête, plus d'une centaine de personnes se sont rassemblées en bas du parking des Pistes, à Clermont-Ferrand. Appelés par le collectif Vélorution, qui regroupe plusieurs associations de cyclistes, ils ont rendu hommage à leurs confrères, morts sur la route. Au cours des deux dernières semaines, trois cyclistes et une piétonne ont perdu la vie sur la route, dans Clermont et ses alentours.

Un sentiment d'insécurité à vélo

Le but de cette opération : dénoncer les mauvais comportements des automobilistes, parfois fatals pour les cyclistes. "On se sent en danger", assène Michel, venu participer à l'événement, alors qu'il enfourche quotidiennement son vélo pour aller au travail. "Il y a quelques pistes cyclables, mais ce n'est pas assez. Et puis les automobilistes ne sont jamais sanctionnés."

à lire aussi Clermont-Ferrand : encore un cycliste percuté par un automobiliste

Le cortège s'est d'abord élancé le long de l'avenue Fernand Forest, où un cycliste a perdu la vie, mardi 19 octobre, percuté par un automobiliste. Ils ont déposé un vélo blanc à l'endroit du drame, en souvenir de Maurice, 77 ans.

Les cyclistes se sont ensuite dirigés vers Croix de Neyrat, en mémoire de l'octogénaire renversée et tuée par deux jeunes motards le vendredi 15 octobre.

Plus d'une centaine de cyclistes réunis au pied des Pistes pour cette marche blanche. © Radio France - Lou Momège

Après un arrêt à l'atelier Un Guidon dans la tête, une partie du cortège a continué son chemin en direction de Malintrat. Là encore, un cycliste gerzatois a été mortellement renversé par un automobiliste, il y a deux semaines.