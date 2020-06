Clermont-Ferrand : une pluie de menottes tombe devant l'hôtel de police

Il a plu des noms d'oiseau ce vendredi à la mi-journée devant le commissariat de Clermont-Ferrand. Dans le viseur des policiers, le ministre de l'intérieur, dont les critiques ont fait l'effet d'une véritable douche froide dans les rangs des fonctionnaires toutes corporations confondues. Le climat était déjà frileux, il est désormais glacial entre le premier flic de France et ses troupes.

Les déclarations de Christophe Castaner sur les cas de racisme ou encore les méthodes d'interpellations musclées ne sont toujours pas digérées. Même si le ministre de l'intérieur aurait fait un peu de rétropédalage sur ce point ces dernières heures. Sous la pression de sa base, Castaner a décidé de recevoir depuis jeudi les représentants des organisations syndicales afin de tenter de recoller les morceaux. C'est loin d'être gagné.

Jets de menottes

Comme dans de nombreuses villes en France, un rassemblement unitaire était donc organisé ce vendredi à la mi-journée devant le commissariat central clermontois. Ils sont une bonne centaine de policiers à avoir répondu présents. A l'instar d'autres actions dans le pays, des paires de menottes ont été jetées symboliquement au sol. Le secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police F.O dans le Puy-de-Dôme, Frédéric Saby : "Je peux vous dire que les interpellations baissent et vont continuer à baisser tant que le ministre ne reviendra pas sur ses propos. Il ne s'agit pas de prendre de risque et de se mettre en difficulté. Il faut que les gens comprennent bien que quand un policier doit faire usage d'une méthode d'interpellation rude, c'est lorsque les choses se passent mal et qu'on a à faire à des gens qui veulent en découdre. Ce n'est pas de gaieté de cœur et ce n'est pas toujours évident. En France, ce sont 10.000 policiers blessés en 2019, dont 67 l'an dernier dans le Puy-de-Dôme."

Les policiers ne digèrent pas les propos de leur ministre

Frédéric Saby revient sur les propos jugés humiliants de Christophe Castaner et sur le lynchage médiatique des policiers : "il faut arrêter de stigmatiser les policiers. Qu'il y ait des brebis galeuses chez nous, tout le monde en convient, mais c'est une infime minorité. L'immense majorité travaille avec une grande conscience professionnelle et beaucoup de difficultés. Nous sommes là pour toute la population depuis pas mal de temps, notamment depuis les attentats de Charlie Hebdo. On répond tout le temps présents, on est là constamment, mais ça ne va peut-être pas durer..."'

Face aux manifestations contre les violences policières et en pleine polémique sur les soupçons de racisme dans la police, les deux tiers des Français (65%) estiment que le ministre de l'Intérieur n'est pas à la hauteur de la situation. C'est qui ressort du sondage Odoxa-Dentsu Consulting publié jeudi pour franceinfo et Le Figaro.