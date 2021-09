Clermont-Ferrand : le déraillement d'une rame de tramway fait quatre blessés légers

Un accident très rare. Une rame de tramway du réseau T2C est sortie de ses rails ce mercredi peu avant 18 heures entre les stations Campus et Margeride à Clermont-Ferrand. Selon un premier bilan des sapeurs-pompiers du Puy-de-Dôme, quatre personnes ont été légèrement blessées et prises en charge par les secours. Parmi elles, le conducteur de la rame, en état de choc. Cinq ambulances ont été mobilisées.

Tristan-Sacha était à bord de la rame lorsqu'elle a déraillé : "J'étais à l'avant dans le tramway et on démarrait tout juste de la station Campus en direction de la Pardieu-gare et au moment où on est totalement sortis de la station, le tramway a roulé sur quelque chose. On a légèrement sauté et à ce moment là, on a commencé à se décaler sur la voie de gauche et c'est à ce moment là qu'on s'est rendu compte qu'on était en train de dérailler. Ceux qui étaient à l'avant ont pu s'accrocher aux rambardes et aux barres de maintien. Et on a continué notre course tout droit sur un pilier. On est passé par-dessus et là, on s'est arrêté net. Les pare-brises ont volé en éclats. Ça a surpris, mais tout le monde était assez calme, tout de même. Le conducteur a pris des nouvelles de nous pour savoir si tout allait bien. On a aussi pris des nouvelles de lui parce qu'il était quand même à l'avant et il a heurté le pilier en premier et après, il a ouvert la porte avant pour qu'on puisse sortir du côté gauche, pour ne pas être sur la voie de tramway, pour ne pas avoir plus de problèmes."

La circulation sur la ligne A est totalement interrompue. Des bus de substitution ont été sortis du dépôt pour assurer entre La Pardieu et les Vergnes. Les bus des lignes 3 et 4 sont actuellement déviés dans les deux sens par l'avenue Carnot.

En déraillant, la rame a abîmé le système d'alimentation électrique et les infrastructures sur voie. La remise en service du tramway parait plus qu'improbable d'ici ce soir. Les techniciens du SMTC vont travailler toute la nuit pour dégager la rame accidentée et et remettre en l'état les infrastructures endommagées.

Une enquête va être ouverte pour expliquer ce déraillement. Le témoignage du conducteur de la rame sera précieux, mais il a été transporté très choqué à l'hôpital. La boite noire de la rame va également être analysée afin de déterminer les causes de cet accident peu commun.

L'endroit où s'est produit le déguidage de la rame de tramway © Radio France - Claudie Hamon

Le dernier déraillement d'un tramway clermontois remonte à janvier 2011. L'accident s'était produit entre les stations des Carmes et Delille.