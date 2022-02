Clermont-Ferrand : Vélocité 63 dénonce un conteneur de chantier dangereux pour les piétons

L'association Vélocité 63 a fait la circulation Place du 1er Mai à Clermont-Ferrand ce mercredi 16 février. Le trafic routier a été dévié en début d'après-midi pour sensibiliser à la sécurité des piétons et cyclistes. En cause, un conteneur de chantier placé juste avant un passage piéton qui alarme l'association, car il obstrue la visibilité.

Vélocité 63 bloque un axe manquant de visibilité à cause d'un conteneur de chantier à Clermont-Ferrand © Radio France - Thomas Loret

Un conteneur en zone accidentogène

"Cela va à l'encontre du code de la voirie routière. Normalement il est interdit d'installer ce type de conteneurs à moins de 5 mètres d'un passage piéton" indique Olivier Roos, membre de Vélocité 63. Interpellé, le chef de chantier indique avoir proposé un plan validé par la ville. "Nous avons alerté la mairie, mais pour l'instant, nous n'avons pas de réponse" poursuit Olivier Roos.

Selon Vélocité 63, ce conteneur aggrave le danger déjà existant. En effet, plusieurs accidents ont déjà eu lieu à ce croisement. On note deux cyclistes et un piéton grièvement blessés, ainsi que quatre automobilistes et un cyclomotoriste légèrement blessés entre 2011 et 2020 selon la sécurité routière.

Vélocité 63 bloque un axe manquant de visibilité à cause d'un conteneur de chantier place du 1er mai à Clermont © Radio France - Thomas Loret

Agir avant un nouveau drame

Fort heureusement, l'association reconnait qu'il y a d'autres chantiers où cette question de la sécurité est mieux gérée. Et de citer en exemple le chantier rue Anatole France. Une voie a été neutralisée pour en faire une voie cyclable permettant de contourner les travaux en toute sécurité.

Une décision qui fait suite à un accident : deux jeunes piétons qui ont été renversé à cet endroit. "On attend toujours qu'il y ait un drame pour agir", regrette Olivier Roos. D'une manière générale, Vélocité 63 demande une meilleure sécurisation des cheminements lors des travaux.